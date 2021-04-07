{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректор Эрмитажа предложил создать современное надгробие для мощей Александра Невского

По словам Михаила Пиотровского, представители церкви не раз просили отдать им оригинальное серебряное надгробие XVIII века, которое хранится в музее. Однако перемещать его не представляется возможным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил рассмотреть вопрос о создании современного надгробия для мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, поскольку перемещение исторической серебряной гробницы, хранящейся в Эрмитаже, невозможно. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции.

Серебряное надгробие XVIII века хранится в Эрмитаже с 1920-х годов. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать гробницу в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, но, по словам директора Эрмитажа, музейный экспонат не подлежит перемещению.

"Само надгробие находится на реставрации в Эрмитаже. Это очень большая, долгая реставрация, она будет длиться несколько лет, после чего передвигать эту вещь все равно нельзя. У нас есть готовые формы, если захотят делать копию. Есть еще другой вариант - можно сделать новое надгробие, образец искусства XX - XXI веков", - сказал Пиотровский на пресс-конференции.

Он отметил, что в качестве варианта решения вопроса с гробницей Александра Невского Эрмитаж ранее предлагал создать ее точную копию из серебра по эрмитажным заготовкам, но желающих финансировать этот проект не нашлось.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского, изготовленная в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны, попала в Эрмитаж в советское время после того, как при "изъятии церковных ценностей" ее вскрыли и хотели отправить на переплавку. Чтобы сохранить реликвию, руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Взамен Эрмитаж отдал в переплавку часть дублетов серебряных монет.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
Пандемия COVID-19
"Каннские львы" пройдут в 2021 году в онлайн-формате
Организаторы уточнили, что для участия в онлайн-фестивале необходимо приобрести цифровой пропуск стоимостью €249
Читать полностью