Гендиректор Эрмитажа предложил создать современное надгробие для мощей Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил рассмотреть вопрос о создании современного надгробия для мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, поскольку перемещение исторической серебряной гробницы, хранящейся в Эрмитаже, невозможно. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции.

Серебряное надгробие XVIII века хранится в Эрмитаже с 1920-х годов. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать гробницу в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, но, по словам директора Эрмитажа, музейный экспонат не подлежит перемещению.

"Само надгробие находится на реставрации в Эрмитаже. Это очень большая, долгая реставрация, она будет длиться несколько лет, после чего передвигать эту вещь все равно нельзя. У нас есть готовые формы, если захотят делать копию. Есть еще другой вариант - можно сделать новое надгробие, образец искусства XX - XXI веков", - сказал Пиотровский на пресс-конференции.

Он отметил, что в качестве варианта решения вопроса с гробницей Александра Невского Эрмитаж ранее предлагал создать ее точную копию из серебра по эрмитажным заготовкам, но желающих финансировать этот проект не нашлось.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского, изготовленная в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны, попала в Эрмитаж в советское время после того, как при "изъятии церковных ценностей" ее вскрыли и хотели отправить на переплавку. Чтобы сохранить реликвию, руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Взамен Эрмитаж отдал в переплавку часть дублетов серебряных монет.