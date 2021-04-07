Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника турецкому поэту Эмре в парке "Музеон"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании в среду поддержали предложение по установке памятника Юнусу Эмре, который считается основоположником турецкого стихосложения, в столичном парке искусств "Музеон".

Как сообщил в ходе заседания председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, монумент планировалось возвести в рамках проводимого в 2019 году перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. В ответ на инициативу турецкой стороны в Анкаре будет установлен монумент первому космонавту планеты Юрию Гагарину в парке "Дикмен". Выполнение договоренности было отложено в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

"Соответствующее обращение поступило ранее от департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, посольства Турецкой Республики в Москве", - сказал Герасимов.

По его словам, Москомархитектура и совет депутатов районы Якиманки не возражает, Мосгорнаследие и департамент культуры, а также профильная комиссии Мосгордумы проект поддержали.

Закрытый творческий конкурс на лучший проект монумента для Москвы будет проведен турецкой стороной, которая профинансирует работы по художественно-архитектурному и рабочему проектированию, а также изготовит скульптуру и доставит ее из Анкары в Москву. Изготовление постамента и благоустройство территории около монумента по взаимной договоренности планируется осуществить за счет бюджета Москвы. "В настоящее время турецкой стороной определяются объемы финансирования проекта, которые будут доведены до правительства Москвы по дипломатическим каналам", - пояснил Герасимов.

Юнус Эмре - турецкий поэт, мыслитель, живший с 1240 по 1322 г. Внес огромный вклад в турецкую литературу, его стихи переведены на многие языки.