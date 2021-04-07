Центр цифрового искусства Artplay Media в Москве проведет акцию Pet-friendly Day

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Акцию Pet-friendly Day, в рамках которой все посетители смогут прийти на выставки в компании домашних питомцев, проведут 10 апреля в центре цифрового искусства Artplay Media в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В субботу, 10 апреля, в центре цифрового искусства Artplay Media состоится Pet-friendly Day. В этот день прийти на выставки можно будет в компании любимых питомцев. Проведение подобных мероприятий становится в Artplay хорошей традицией. В 2019 году состоялось модное дефиле корги-клуба, приуроченное к мультимедийной выставке "Густав Климт. Золото модерна", где собаки и их хозяева нарядились в стиле ар-нуво. В том же году в Artplay в Санкт-Петербурге прошла вечеринка мопсов и их хозяев "Великий PUGsby" в стилистике "Великого Гэтсби", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что акция пройдет в партнерстве с корги-клубом - на акции ожидают владельцев 20 корги. "Прийти на выставку можно не только с собакой, но и с любым другим любимцем - кошкой, хомяком или шиншиллой. Главное, чтобы ваш четвероногий друг был социализирован и не боялся громких звуков музыки на выставке. Всем гостям экспозиции в этот день предлагаем публиковать фото с хэштегом #artpawty", - рассказал собеседник агентства.