Фестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" откроется 12 апреля в Калуге

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Второй Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе откроется в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге 12 апреля, в 60-ю годовщину первого полета человека в космос, мероприятие пройдет в гибридном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент кинофестиваля "Циолковский", режиссер, продюсер Игорь Угольников.

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"12 апреля - в день 60-летия полета первого человека в космос - будет открываться новая очередь музея Циолковского. В рамках этого большого и ожидаемого всеми мероприятия откроется фестиваль "Циолковский" в новом кинозале. Кинофестиваль продлится 5 дней, и 17 апреля мы проведем торжественную церемонию закрытия фестиваля и вручение призов", - сказал Угольников.

Показы конкурсных фильмов пройдут в офлайн-формате с соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. "При этом мероприятия будут [проходить] и онлайн [с трансляцией] на сайте фестиваля. Конечно, показывать фильмы на сайте мы не сможем, но в дальнейшем планируем и это. Такая гибридность позволит нам охватить больше зрителей и участников", - отметил президент кинофорума.

Угольников добавил, что фестиваль, скорее всего, является единственным в мире киносмотром, посвященным космосу. В программу войдут встречи с писателем Игорем Прокопенко, актером и телеведущим Леонидом Якубовичем, космонавтами, лекции астрофизиков.

О программе

Организаторы получили 800 заявок на участие. В короткий лист фестиваля были включены восемь картин полного метра, порядка 20 документальных лент и около 25 лент короткого метра. Программа представит широкий охват жанров - фильмы исторические и про современность, фантастические и документальные картины. "Для меня стали неожиданностью страны, которые были отобраны в шорт-лист фестиваля. Туда понятно, что входит Россия, США, Великобритания, Франция, Германия - это неудивительно. Но то, что туда входят замечательные фильмы из Киргизии, Кении, Мексики, Армении, фантастическая лента из Ирана. Все это создает серьезную картину, и со временем через пару лет мы войдем в топ международных тематических фестивалей", - рассказал генеральный продюсер фестиваля Евгений Айзикович.

Он добавил, что 30 фильмов для показа предоставил Госфильмофонд, в том числе фильм Владислава Старевича "Путешествие на Луну" 1912 года. Планируется, что на фестивале будут показаны фильмы победители прошлого года.

Участники фестиваля претендуют на три гран-при. Лучший фильм будет награжден гран-при имени Циолковского, гран-при имени Королева вручат за лучшую режиссуру, а гран-при имени Клушанцева - за лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты. Помимо этого, есть специальные призы - приз Роскосмоса, который сделан из частей ракеты и приз президента фестиваля.

Первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе прошел в онлайн-формате в апреле 2020 года.