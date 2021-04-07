Путин присвоил главе департамента культуры Москвы звание заслуженного деятеля искусств РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил министру правительства Москвы, руководителю департамента культуры Александру Кибовскому почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Кибовскому Александру Владимировичу - министру правительства Москвы, руководителю Департамента культуры города Москвы, академику федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств", - сообщается в тексте.

Александр Кибовский - историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор многочисленных статей и монографий.

Он занимал пост главы Москомнаследия с 2010 по 2015 гг. и был назначен руководителем департамента культуры 11 марта 2015 года. Также с октября 2014 года Кибовский руководит московским отделением Российского военно-исторического общества. Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса (2010).

Автор ряда работ по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII-XIX вв. на основе сведений о форменной одежде и наградах, автор книг "Сибирский цирюльник" (2002), "300 лет российской морской пехоте" (2008; совместно с Олегом Леоновым) и "Униформа российского военного воздушного флота" (совместно с Алексеем Степановым и Кириллом Цыпленковым), "Российская морская пехота, 1855-1908". В 2019 году книга Александра Кибовского "500 неизвестных" стала победителем национального конкурса "Книга года - 2019". Ему также вручен диплом Книги рекордов России в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".