Фасад РАМТ отремонтируют в год столетия театра

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фасад здания Российского академического молодежного театра (РАМТ) на Театральной площади Москвы будет отремонтирован в год столетия театра. Об этом сообщила в среду журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова при посещении аудиоспектакля "СТО", созданного к юбилею РАМТ.

"Работает целый оргкомитет по празднованию столетия, а работа Министерства культуры - помогать. Должны быть произведены и фасадные работы, и ряд праздничных мероприятий, включая премьеры, которые, несмотря на пандемию, идут одна за одной", - сказала министр.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум пояснила, что за зиму фасад театра получил большие повреждения. Уже проведен тендер на проведение ремонта фасадов на Театральной площади и на улице Большая Дмитровка, а также здания над кассами Большого театра, которое приведут "в соответствие с изначальным планом: оно должно выглядеть, как Малый театр, они симметричны".

"Мы уже разыграли открытый конкурс. В этом году будут работы по основному фасаду [на Театральной площади - прим. ТАСС], в следующем году - по Большой Дмитровке. Это не только реставрация фасада, но и замена окон, которая по сути является реставрационной: должно быть определенное дерево, это очень дорого. Общая стоимость работ - порядка 59 млн рублей", - сообщила Апфельбаум.

Сейчас компания, которая займется реставрацией, получает разрешение на проведение работ в Департаменте наследия Москвы. "Мы надеемся, что в течение месяца - полутора они поставят леса, закроют фасад и начнут реставрацию", - сказала директор театра, уточнив, что предусмотрено создание декоративных баннеров, которые не будут портить вид центральных улиц города.

Российский академический Молодежный театр в 2021 году отмечает 100-летний юбилей и 200-летний юбилей здания, в котором он находится. В здании размещена выставка об истории театра, объединяющая мультимедийные проекции и макеты с дополненной реальностью. К юбилеям приурочен в том числе концерт, посвященный 85-летию премьеры сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева на сцене Центрального детского театра, который запланирован на 5 мая.