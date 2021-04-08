Театр Ленсовета запустил социальный проект с дневными показами спектаклей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Петербургский Театр имени Ленсовета объявил о запуске социального проекта "Дневной спектакль". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

"Акция рассчитана на зрителей театра, живущих в многочисленных пригородах Санкт-Петербурга и отдаленных от центра районах. После вечерних спектаклей им не всегда удобно и комфортно возвращаться домой, поэтому в театре решили вернуться к традиции проводить дневные спектакли", - рассказали в комитете.

Откроет акцию 11 апреля показ премьерного спектакля текущего сезона - "Бесприданницы" по пьесе Александра Островского в постановке Дмитрия Луговкина, он начнется в 13:00 мск. Cпектакль "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея Арбузова, поставленный режиссером Олегом Леваковым (начало в 14:00 мск), зрители увидят 8 мая.