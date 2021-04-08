Фильм "Скажи ей" станет единственной российской работой на кинофестивале SIFF в Сиэтле

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Семейная драма Александра Молочникова "Скажи ей" включена в программу показа международного фестиваля SIFF (Seattle International Film Festival). Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании "Среда", она станет единственной российской работой на фестивале.

"Картина молодого режиссера Александра Молочникова станет единственной российской работой в рамках престижного фестиваля, который пройдет в онлайн-формате с 8 по 18 апреля", - сказал собеседник агентства.

"Скажи ей" - автобиографическая история Молочникова о том, как распадается семья, а разменной монетой у родителей становится мальчик Саша. По сюжету ребенок разрывается между мамой Светой (Светлана Ходченкова) и папой Артемом (Артем Быстров), живущих в Санкт-Петербурге в 1990-х годах на разных берегах Невы. После герой переезжает вместе с мамой, влюбившейся в американца Майкла (Вольфганг Черни), за океан.

"Это история о выборе. Родители, решая за своих детей, чаще делают так, как удобно им. Ребенок соглашается, боясь причинить боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителям от этого будет намного больнее", - говорится в описании картины.

В российский прокат фильм выйдет 13 мая.

На фестивале SIFF представлены 92 полнометражных фильма и 126 короткометражек из 69 стран. Все конкурсные работы будут доступны для зрителей в сервисе SIFF с функцией VoD (видео по запросу).