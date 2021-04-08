Площадками Книжного салона в Петербурге станут Дворцовая площадь и Главный штаб Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Центральная площадь Санкт-Петербурга - Дворцовая - и Главный штаб Государственного Эрмитажа объявлены площадками XVI Международного книжного салона, который пройдет в городе с 26 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Главный книжный праздник нашего города состоится с 26 по 29 мая 2021 года и впервые пройдет на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. К участию в салоне традиционно приглашаются издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, вузы, информационные агентства, средства массовой информации" - говорится в сообщении пресс-службы.

Вход для всех посетителей салона останется бесплатным. Отмечается, что жители и гости Санкт-Петербурга смогут "начать свое книжное путешествие на аллее из живых деревьев, раскинувшейся на площади, посетить выставочный павильон, окунуться в мир современной литературы в залах Эрмитажа". Основная экспозиция расположится на первом и втором этажах здания Главного штаба, где в лекционных залах будут ежедневно проходить встречи с авторами, автограф-сессии, дискуссии и круглые столы. Кроме того, все дни на Книжном салоне будет работать отдельное пространство для юных посетителей.

"Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с представителями писательского и издательского сообществ, наконец, в режиме живого общения", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга. В предыдущие годы площадками салона были Михайловский Манеж и Манежная площадь. В 2020 году событие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Ранее с предложением перенести мероприятие на Дворцовую площадь выступил глава Российского книжного союза Сергей Степашин.