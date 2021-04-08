Путин подписал указ о праздновании 100-летия петербургской Филармонии имени Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Текст документа опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: провести в 2021-2022 гг. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича", - говорится в тексте указа главы российского государства.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных событий юбилея. Кроме того, согласно тексту указа, органам госвласти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий в честь знаменательной даты.

Первая в стране филармония была учреждена 13 мая 1921 года, а спустя месяц прошел первый в ее истории концерт. Она была создана на основе традиции исполнения академической музыки в филармонических залах в ХIХ веке, когда в Санкт-Петербурге выступали Лист, Берлиоз, Вагнер, Дворжак, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин, Сибелиус. Они давали концерты в зале Дворянского собрания, где ныне расположен Большой зал филармонии. Филармония носит имя Дмитрия Шостаковича в память о том, что в Большом и Малом залах на протяжении всей жизни композитора прозвучали премьеры большинства его симфонических и многих камерных произведений.

Художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича является народный артист СССР Юрий Темирканов.