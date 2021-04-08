Трилогию "Властелин колец" вновь покажут в российских кинотеатрах с 15 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Трилогия "Властелин колец" Питера Джексона выйдет в повторный российский прокат, фильм "Властелин колец: Братство кольца" вернется на большие экраны 15 апреля, остальные части будут выпускать с недельным интервалом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании-прокатчика "Warner Bros. Россия".

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"Трилогия "Властелин колец" режиссера Питера Джексона возвращается на большие экраны в ошеломительном формате 4К. Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажами с уникальным эффектом погружения", - говорится в сообщении.

Картина "Властелин колец: Братство кольца" (2001) о начале путешествия Фродо Бэггинса выйдет 15 апреля. Фильм получил рекордные 13 номинаций на "Оскар" и удостоился четырех статуэток. Вторая часть под названием "Властелин колец: Две крепости" (2002) вернется на российские экраны 22 апреля. Завершающую часть эпической трилогии "Властелин колец: Возвращение короля" (2003) зрители смогут увидеть с 29 апреля. Лента получила 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу.

Роли в трилогии исполнили, в частности, Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Орландо Блум.