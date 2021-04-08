Елагин дворец в Петербурге откроется для посетителей после 20-летней реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Елагиноостровский (или Елагин) дворец в Санкт-Петербурге, который считают жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, откроет свои двери для посетителей после 20-летней реставрации, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора города. Специалистам удалось восстановить убранство кабинета императора Александра I, по заказу которого был построен дворец.

"Здание Елагина дворца фактически с начала XXI века находилось на реставрации. Полностью работы завершились только в этом году. Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий - настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Открытие дворца для публики состоится 13 апреля. "Впервые в истории музея после ремонта и реставрации залов второго этажа восстановлено архитектурное и декоративное убранство кабинета Александра I, воссозданы исторические интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца", - отметили в Смольном. Во дворце заменили инженерные коммуникации, пожарную сигнализацию и полностью отремонтировали входную группу здания. В период с 2016 по 2020 годы из бюджета на реставрацию было выделено более 280 млн рублей.

В марте в ходе рабочего объезда и осмотра дворца и парка губернатор сообщал, что реставрация ансамбля будет продолжаться. В частности, в текущем году будут проводиться работы в Музыкальном павильоне, и к юбилею дворца планируется отреставрировать еще ряд помещений.

Архитектурно-парковый ансамбль Елагина острова является памятником федерального значения. Елагиноостровский дворец построен Карлом Росси в 1818-1822 годах по заказу Александра I для его матери - вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Это одна из немногих архитектурных достопримечательностей Петербурга, которая за все время существования ни разу не была переименована.

С 1918 по 1929 годы во дворце размещался Музей истории и быта, после его закрытия коллекцию расформировали, а ее лучшие экспонаты передали в Эрмитаж, Русский музей и пригородные дворцы-музеи. В 1932 году на Елагином острове открылся Центральный парк культуры и отдыха, ставший главным местом отдыха горожан, и здание дворца использовалось для культурно-просветительной работы. Дворец был сильно разрушен в годы Великой Отечественной войны, его исторический облик был полностью восстановлен в 1960 году.