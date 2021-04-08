На реставрацию объектов культурного наследия в Тверской области выделили 1 млрд рублей

ТАСС, 8 апреля. Власти Тверской области дополнительно выделили 640 млн рублей, увеличив до 1 млрд рублей финансирование в 2021 году реставрации объектов культурного наследия, в том числе усадьбы М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери и колокольни Николаевского собора в Калязине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"На заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, выделены дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации и проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия <...> Дополнительно выделено порядка 640,8 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, с учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования на 2021 год превысит 1,06 млрд рублей. "Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений - это возможность передать историю будущим поколения, возможность всестороннего развития общества", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Реставрационные работы будут проводить в том числе в Твери в городской усадьбе М. Е. Салтыкова-Щедрина - в ее главном доме, где планируется проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты, а также в восточном флигеле, в котором разместят фондохранилище редких книг. Часть средств направят на восстановление колокольни Николаевского собора в Калязине, она построена в 1800-1801 годах. Необходимо усилить ее фундамент и стены, сделать художественную подсветку, установить автоматизированную систему управления колоколами, благоустроить территорию береговой линии и причал.

По данным пресс-службы, до конца года завершат ремонт ансамбля дворянской усадьбы Львовых-Цвилева "Василево", построенной в конце XVIII - начале XIX веков под Торжком и Земской библиотеки в Бежецке, работы будут проводиться и в комплексе исторической застройки на набережной Афанасия Никитина, здании Духовного училища в Твери. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документацию на реставрацию купеческого Дома Полежаевых в Калязине, Тверского академического театра драмы и Театра юного зрителя, добавили в пресс-службе.