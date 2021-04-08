Бронзовую скульптуру "Поцелуй" Огюста Родена выставят на аукцион в Варшаве

ВАРШАВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бронзовая скульптура "Поцелуй" французского скульптора Огюста Родена (1840-1917) будет выставлена на торгах "Скульптура и пространственные формы" аукционного дома DESA Unicum в Варшаве 15 апреля. Об этом сообщило в четверг агентство PAP.

"Представленная в Варшаве работа Родена имеет шанс стать одной из самых дорогих скульптур, проданных в Польше", - заявила представитель аукционного дома Вероника Синх. По ее словам, стартовая цена скульптуры может составить 2 млн злотых (около $517 тыс.).

В 1888 году скульптор создал первый вариант скульптуры, изображающей двух слившихся в поцелуе влюбленных, из мрамора. Позже "Поцелуй" был отлит из бронзы, причем всего в литейной мастерской было произведено 319 копий этого артефакта четырех разных размеров.

Всего Огюст Роден является автором около 200 скульптур. Самая дорогая из них была продана за €15 млн. На международных аукционах стоимость копий скульптуры "Поцелуй" не опускается ниже нескольких сот тысяч евро.

Мраморный оригинал скульптуры с 1918 года находится в Париже в музее Родена.