Фадеев заявил, что жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже нужно направлять к психиатру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобу, поступившую в Государственный Эрмитаж, о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей необходимо перенаправлять к психиатру.

"Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру", - сказал Фадеев журналистам в четверг, выступая на площадке "Прямая линия" в музее "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

Ранее СМИ сообщали, что Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. В пресс-службе Эрмитажа ТАСС пояснили, что речь идет об обращении частного лица, возмутившегося присутствием в музее статуй обнаженных людей .