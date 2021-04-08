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Фадеев заявил, что жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже нужно направлять к психиатру

До этого Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобу, поступившую в Государственный Эрмитаж, о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей необходимо перенаправлять к психиатру.

"Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру", - сказал Фадеев журналистам в четверг, выступая на площадке "Прямая линия" в музее "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

Ранее СМИ сообщали, что Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. В пресс-службе Эрмитажа ТАСС пояснили, что речь идет об обращении частного лица, возмутившегося присутствием в музее статуй обнаженных людей .

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