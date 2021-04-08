Директор Эрмитажа заявил, что вспомнил о жалобе на обнаженные статуи в качестве шутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что упомянул на пресс-конференции о жалобе посетителя на присутствие в музее обнаженных скульптур в качестве шутки. Об этом говорится в его видеообращении, распространенном в четверг пресс-службой музея.

Ранее СМИ сообщали, что один из посетителей Эрмитажа заявил, будто обнаженные скульптуры негативно влияют на приходящих в музей детей. В пресс-службе ТАСС пояснили, что речь идет об обращении частного лица, которое перенаправили в Эрмитаж из органов власти города.

"Очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всех людей возбудил обыкновенный, традиционный вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах, который постоянно существует в музейной жизни и был вспомнен, как такая шутка для развлечения", - сказал Пиотровский.

"То, что это всех так возбудило, - это симптом. Как это письмо, так и реакция - симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества", - считает руководитель Эрмитажа.

Музей, отметил Пиотровский, является "особой территорией", где "можно делать то, что нельзя на улице". "В музей можно не ходить, но наставлять музей на то, как можно делать, как нужно делать, нельзя, потому что, как в данном случае, свобода одного человека не должна ограничивать свободу другого, права одного не должны ограничивать права другого", - сказал Пиотровский. Он добавил, что в музее посетители "имеют право видеть самые разнообразные проявления культур, а посетитель и его воспитатели должны это регулировать".