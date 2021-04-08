В театре "Геликон-опера" покажут спектакль на иврите

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьера оперы Гиля Шохата "Альфа & Омега" на иврите состоится в московском музыкальном театре "Геликон-опера" осенью. Об этом сообщил журналистам в четверг художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

"Сейчас мы готовим новую постановку - оперу "Альфа & Омега" израильского композитора Гиля Шохата. У нас все оперы исполняются на языке оригинала, и впервые прозвучит опера на иврите", - рассказал Бертман.

Предпремьерный закрытый показ прошел в декабре 2020 года, а уже осенью постановку сможет увидеть широкий круг зрителей.

Мировая премьера оперы "Альфа & Омега" состоялась в 2001 году на сцене Израильской оперы в Тель-Авиве. Шохат работал над музыкальным материалом 10 лет. "Сам автор считает, что это важнейшее творение в его жизни, и называет "Альфу & Омегу" апокалиптической оперой", - отметили в "Геликоне".

Также "Геликон" планирует вернуть в репертуар "Аиду" Джузеппе Верди. "Мы делаем новую постановку этой оперы, и я надеюсь, что это будет большим событием", - рассказал Бертман. Кроме того, труппа работает над детским спектаклем "Кащей Бессмертный" на музыку Николая Римского-Корсакова.