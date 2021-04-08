Алексиевич анонсировала книгу о событиях в Белоруссии

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что пишет книгу о событиях в Белоруссии, происходящих после президентских выборов. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

"Да, [Антон Павлович] Чехов сказал, что задача литературы - ставить диагноз", - сказала Алексиевич, отвечая на вопрос, пишет ли она книгу о событиях в своей стране. "Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания", - добавила писательница.

При этом она утверждала, что белорусы живут "между двумя опасностями - Лукашенко и Россией". "Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос", - заявила Алексиевич. Одновременно она сказала, что граждане стремились к "своего рода ненасильственной революции". "Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это бы идеалистический план", - утверждала она.

Алексиевич находится в ФРГ с сентября прошлого года по линии Германской службы академических обменов.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью проведения в стране новых выборов. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциям протеста.