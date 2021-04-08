Театр "Геликон" отметил день рождения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" в четверг отметил 31-й день рождения программой "Блиц-опера", объединившей оперные шлягеры с мюзиклом и цирком. Вечер стал заменой юбилейным торжествам, отложенным в 2020 году из-за пандемии, рассказал журналистам художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

"Концерт "Блиц-опера" - это блиц из разных оперных спектаклей, но все это не просто цитаты из них, это праздничный бурлеск. Опера будет совсем не скучной, она будет соприкасаться с другими жанрами: с мюзиклом, опереттой, цирком", - сообщил Бертман перед началом концерта.

Программа торжества

Весь вечер в Белоколонном зале княгини Шаховской для гостей играл эстонский джазовый пианист и композитор Тыну Найссоо.

"Год назад в этот день мы должны были играть концерт к 30-летию, мы готовили невероятное шоу с мировыми звездами, - напомнил худрук. - Сегодня в зале зрители, которые не сдали тогда билеты и ждали нас весь этот год. Для нас эта встреча очень трогательная, ответственная и радостная".

На сцене зала "Стравинский" в "Блиц-опере" выступили артисты "Антикварного цирка" и Московского мюзик-холла. Фрагменты опер "Кармен" Бизе, "Трубадур" Верди, творений Пуччини и Чайковского сменяли отрывки из мюзикла "Кандид" Бернстайна, оперетт "Принцесса цирка" и "Королева чардаша" Кальмана, "Летучая мышь" Штрауса. Все они были сыграны в непривычной форме: пели сразу несколько Каварадосси, наглядно представив различие между дамами, занимавшими ум героя Пуччини из "Тоски", по сцене маршировали роботы, схожие со штурмовиками из "Звездных войн". Над сценой парили воздушные гимнасты. Аплодисменты, сравнимые с финальными, сорвал детский хор "Скворушка" с гавайской песней Aloha.

Над программой торжества работали режиссер Бертман, эстонская художница Эне-Лийс Семпер и заслуженный художник России Татьяна Тулубьева, готовившие декорации и костюмы. За музыкальное сопровождение отвечал главный дирижер театра Валерий Кирьянов, который также исполнил вокальный номер.

"Геликон-опера" будет показывать "Блиц-оперу" и принимать поздравления в течение еще трех дней.

К празднику вышло специальное издание "В гостях у Геликоши и кота Гелика", которое познакомит детей дошкольного и младшего школьного возраста с театром. "Геликоша и кот Гелик проведут по театральному закулисью, будут увлекать ребят, чтобы следующие юбилеи мы встречали с ними повзрослевшими", - отметил Бертман.