Театральный фестиваль Ленобласти Loft откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Второй театральный фестиваль Ленинградской области Loft откроется в пятницу в Петербурге при участии театров от Москвы до городов Сибири и продлится до 24 апреля. На открытии будет показан американский триптих народного артиста России Камы Гинкаса.

Режиссер привез на фестиваль спектакли "Кто боится Вирджинии Вулф" и "Все кончено" Эдварда Олби, "Кошка на раскаленной крыше" Теннесси Уильямса, которые будут показаны в Драматическом театре на Васильевском в особо выстроенном пространстве. Эти постановки составляют оригинальную сценическую трилогию американской драматургии ХХ века.

"Мы благодарим выдающегося российского режиссера за интерес к нашему театральному проекту и за то, что фестивальная премьера триптиха пройдет именно у нас. Такое начало задает высокую творческую планку нашему фестивалю", - сказал в беседе с журналистами художественный руководитель и председатель оргкомитета фестиваля, директор и худрук Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов.

Он сообщил, что из-за пандемии фестиваль в нынешнем году пройдет при участии только российских театров, однако в дальнейшем сохранит свой международный статус и будет ежегодно проводиться весной без ограничений в репертуаре. Финансирует проект правительство Ленинградской области.

К фестивалю приобщатся областные жители: они будут приезжать на спектакли специальными театральными автобусами. Все билеты на фестивальные события уже проданы.

Афиша фестиваля

Loft - аббревиатура нового проекта, которая расшифровывается как "Ленинградский областной фестиваль театров". Всего в программе праздника - четырнадцать спектаклей разных жанров.

Свои работы покажут четыре столичные труппы - Московский ТЮЗ, Губернский театр, Et Cetera и Театр имени Моссовета. Новые спектакли привезут Пермский театр "У Моста" и Ярославский театр имени Федора Волкова. На фестивале выступят три сибирских коллектива - Молодежный театр города Северска Томской области, Новосибирский театр "Красный факел" и Красноярский театр имени Александра Пушкина.

В программу включены спектакли областных коллективов - выборгского театра "Святая крепость" и театра "Апрель" из Лодейного Поля, которые представят свои прочтения пьес Александра Островского. Хозяин фестиваля - Театр на Васильевском - покажет премьерный спектакль "Августовские киты" по пьесе Дэвида Берри в постановке Дениса Хусниярова.

Хотя фестиваль не объявляет победителей, члены жюри после обсуждения спектаклей могут присуждать специальные призы участникам за особые творческие достижения.

В феврале на карте Петербурга появился Дворец искусств Ленинградской области, расположившийся в стенах бывшего Дворца культуры имени Горького. Организаторы надеются, что в будущем году, после оснащения дворца техникой нового поколения, сюда переедет главная театральная площадка фестиваля. Как сообщил Владимир Словохотов, уже в будущем сентябре здесь намечено провести фестиваль негосударственных театров Москвы.