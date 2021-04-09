Шарль Дютуа исполнит в филармонии "Весну священную" к 50-летию кончины Игоря Стравинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Главный приглашенный дирижер Санкт-Петербургской филармонии Шарль Дютуа продирижирует здесь в пятницу "Весной священной" Игоря Стравинского. Этим концертом будет отмечено 50-летие со дня смерти композитора, сообщили в пресс-службе филармонии.

Маэстро выступит с заслуженным коллективом России (ЗКР) - академическом оркестром филармонии. Также в этот вечер прозвучат увертюра Римского-Корсакова "Светлый праздник" и Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, где сольную партию исполнит пианист Александр Гиндин.

"Маэстро Шарль Дютуа, дважды лауреат "Грэмми", считается на Западе одним из лучших интерпретаторов русской музыки и, в первую очередь, произведений Игоря Стравинского. Музыканты заслуженного коллектива сами выбрали этого маэстро на пост главного дирижера ЗКР, который он занимает с концертного сезона 2018/2019", - рассказали в пресс-службе. Следующий приезд дирижера намечен на июнь: он выступит с заслуженным коллективом на фестивале "Музыкальная коллекция" с произведениями западной классики.

Игорь Стравинский, покинувший Россию в 1914 году и добившийся мирового признания, живя сначала во Франции, а затем в США, вернулся в родную страну лишь в 1962 году. Его трехнедельное пребывание в СССР было приурочено к 80-летию музыканта. Концерты Стравинского в Большом зале Ленинградской филармонии состоялись 8 и 9 октября 1962 года. Под его управлением в исполнении Симфонического оркестра филармонии (ныне - Академический симфонический оркестр) прозвучали фантазия для оркестра "Фейерверк" и сюита из балета "Жар-птица".