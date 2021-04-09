Выставка к 60-летию полета Гагарина в космос открывается в Музеях Кремля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" с коллекцией драгоценностей в супрематическом стиле откроется в Музеях Московского Кремля 9 апреля, к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщила генеральный директор музеев Елена Гагарина.

"Мы открываем выставку в связи с празднованием 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Мы покажем ранее никогда не выставлявшуюся коллекцию Нади Леже, известной художницы, ученицы Казимира Малевича и супруги Фернана Леже (французский художник и скульптор). Это коллекция драгоценностей, которая была создана под впечатлением того, что произошло 12 апреля 1961 года", - сказала она журналистам.

Выставка откроется в Парадном вестибюле Оружейной палаты и будет работать до 1 сентября. Среди экспонатов - украшения, созданные художницей в 1970 году. Это серия ювелирных изделий, выполненных по живописным и графическим произведениям Нади Леже из золота, платины и бриллиантов. Тридцать семь драгоценных предметов, вдохновленных космосом - броши, кольца, часы-браслеты - она преподнесла в 1976 году в дар Советскому государству. А с 1980 года и по настоящее время эти предметы находятся в коллекции Музеев Московского Кремля. Все экспонаты из собрания музеев будут показаны впервые.

В экспозиции также будут представлены портрет художницы, выполненный Фернаном Леже, супрематические композиции из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из собрания семьи Карисаловых, на котором Юрий Гагарин изображен в образе летящего голубя.