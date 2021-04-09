Театр имени Моссовета поставил пьесу Дмитрия Мережковского "Гроза прошла"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета на сцене "Под крышей" представит в пятницу премьеру спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского "Гроза прошла", который поставил драматург и режиссер Андрей Максимов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Сам Андрей Максимов рассказал, как родился его замысел. "Я нашел пьесу молодого гения. Ведь когда Дмитрий Мережковский написал пьесу "Гроза прошла", ему было 25 лет. Мне до такой степени стало интересно над ней размышлять, что оставалось только найти театр и заразить артистов этим сочинением. Надо признать, что я сделал его довольно серьезную сценическую редакцию", - пояснил постановщик.

Дмитрий Мережковский (1865-1941) - русский писатель, поэт, литературный критик. "Он яркий представитель Серебряного века и вошел в историю как один из основателей русского символизма, который десять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе", - отметил Максимов.

По его словам, в пьесе "Гроза прошла", с одной стороны, есть наивные и трогательные размышления о красоте и вере, любви и одиночестве, призвании и славе. А с другой, мощно вылепленные характеры и потрясающе выстроенный любовный сюжет, в котором есть место и страстям, и изменам, и верности.

Режиссер считает, что Серебряный век не просто название эпохи, но и жанр, в котором о самых сложных, трагических, даже смертельных вещах рассказывается красиво. "Отсюда и необычный жанр постановки - "романс без антракта", - уточнил Максимов. - Я придумал этот жанр, когда познакомился с замечательным артистом Игорем Карташевым, который пишет потрясающие романсы. Эти произведения звучат в спектакле, где артист также играет одну из главных ролей. В других ролях заняты Марина Кондратьева, Валерий Яременко, Роман Кириллов, Анастасия Тагина".

"И еще художник Анастасия Бугаева создала для спектакля очень красивые декорации и костюмы", - оценил режиссер.