Сервис "Яндекс.Музыка" предложил послушать, как "звучат" небесные тела

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Музыка" в пятницу представил плейлист "Музыка звезд", произведения для которого были созданы с использованием физических параметров звезд, пульсаров и галактик. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Особенность плейлиста в том, что звезды и галактики сами стали соавторами музыки: каждый трек составлен на основе их уникальных параметров, которые преобразовали в музыку с помощью алгоритмов", - сказали в компании.
Проект создан при участии астрофизиков. "Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду - то, что можно использовать как параметры звука, - пояснили в компании. - Каждый параметр выражается численно, с помощью таблицы эти числа сопоставили с определенными нотами. Затем подобрали гармоническое движение, инструменты и эффекты. В итоге получилось 10 законченных произведений".
Так, в треке "Солнце" использовались данные о периодичности его вспышек за последние 60 лет. В двойной звездной системе Бета Лиры звезды вращаются вокруг друг друга, поэтому композиция "Затменная" написана в размере вальса.
Треки выстроены в формате "путешествия" от Солнца к сверхмассивной черной дыре в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли. "Путешествие" сопровождают комментарии ученых о небесных телах, а также небольшие зацикленные видео, которые дают представление, как выглядят эти тела. В бонусном эпизоде музыканты, программисты, астрономы и эксперты рассказывают, как можно связать технологии и творчество.
"Фильмы как-то приучили нас к тому, что звуки космоса - это или тяжелая, тревожная музыка, или абстрактный эмбиент, - отметил руководитель "Яндекс.Музыки" Андрей Гевак. - Но штука в том, что никто не знает, как звучит космос на самом деле. Точнее, как он мог бы звучать, если бы там распространялся звук. Привычная нам музыка - всего лишь чья-то фантазия. Мы подумали: почему бы и нам не пофантазировать, но не просто так, а соединив творчество и технологии".