Сервис "Яндекс.Музыка" предложил послушать, как "звучат" небесные тела

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Музыка" в пятницу представил плейлист "Музыка звезд", произведения для которого были созданы с использованием физических параметров звезд, пульсаров и галактик. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Особенность плейлиста в том, что звезды и галактики сами стали соавторами музыки: каждый трек составлен на основе их уникальных параметров, которые преобразовали в музыку с помощью алгоритмов", - сказали в компании.

Проект создан при участии астрофизиков. "Из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду - то, что можно использовать как параметры звука, - пояснили в компании. - Каждый параметр выражается численно, с помощью таблицы эти числа сопоставили с определенными нотами. Затем подобрали гармоническое движение, инструменты и эффекты. В итоге получилось 10 законченных произведений".