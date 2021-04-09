"Союзмультфильм" намерен решить вопрос по поводу прав на Чебурашку с Японией до конца года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" рассчитывает до конца 2021 года завершить переговоры по поводу возврата международных прав на использование образа Чебурашки с японской компанией. Об этом сообщила в интервью телеканалу РБК председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Мы в финальной стадии взаимоотношений с японской компанией, до конца года рассчитываем завершить процесс, результатом которого будет возврат международных прав на Чебурашку и на все мультфильмы, связанные с ним, на "Союзмультфильм", сохранение японской стороной прав на Японию с пересмотром условий финансирования, потому что студия ничего не получала от доходов японской компании и от продаж, которые были по Чебурашке", - сказала Слащева.

Она уточнила, что "Союзмультфильм" не перекупает международные права, а именно договаривается с японской стороной.

В апреле 2020 года "Союзмультфильм" сообщил о том, что планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством студии 16 лет назад. Согласно условиям сделки, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших советских республик. При этом "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. В связи с этим у российской и японской сторон возникли серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.