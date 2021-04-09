Минкультуры объявило о запуске проекта "Музейные маршруты России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ запустит в апреле новый проект "Музейные маршруты России", направленный на развитие и продвижение музейных учреждений страны. Об этом сообщила журналистам в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Продвижение музеев сегодня - это задача, которой в прежние годы <...> системно не занималось министерство культуры. Сегодня эта задача выходит на первый план, в том числе, конечно, и в связи с теми потерями, которые наши музеи понесли в пандемию и продолжают нести. Мы понимаем, что быстро поток не вернется, наша работа по продвижению музеев, по формированию спроса на наши музеи в самых разных регионах нашей страны должна быть настойчивой и системной. Мы открываем наш новый проект "Музейные маршруты России", конечно, это в основе своей проект культурного туризма, потому что музеи являются важнейшими культурно-туристскими дестинациями", - сказала Манилова.

По ее словам, это будет цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленный на продвижение музеев и популяризацию культурно-исторического наследия. Замминистра отметила, что ведомство совместно со специалистами по территориальному развитию, маркетологами, экспертами по рекламе будет помогать музеям в этих усилиях и формировании спроса на них. Также в этой работе будут задействованы крупные туроператоры, руководство Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России. "В этом проекте министерство не делает различий между музеями разного уровня подчиненности - между федеральными и региональными, частными и муниципальными", - добавила она.

"Мы начинаем его уже в апреле, 20 апреля, в Калуге. Потому что апрель - месяц 60-летия первого полета [в космос]. В Калуге министерство культуры в эти дни откроет потрясающий, фактически новый масштабнейший музей истории космонавтики имени Циолковского - это будет его вторая очередь, но фактически это открытие большого современного музея мирового уровня", - отметила Манилова.

Заместитель министра не исключила, что в будущем могут быть выделены средства для музеев, по крайней мере, для федеральных, "на создание новой информационной продукции о себе, новых, современных, убедительных, модных роликов". "Не исключаю, что мы будем оказывать помощь в решении этой задачи, без которой трудно по-настоящему добиться успехов в продвижении", - сказала она.