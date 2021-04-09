Группе "Каста" запретили провести концерт в Минске

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская группа "Каста" не сможет провести в пятницу концерт в Минске из-за того, что местные власти аннулировали их гастрольное удостоверение. Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, за два дня до концерта "Касты" в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, "изучив материалы и тексты песен", аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся)", - написали участники группы.

По словам музыкантов, организатор гастролей "прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем". "В течение нескольких дней мы сообщим вам - это перенос или отмена", - добавили они.

Хип-хоп-команда "Каста" основана в середине 1990-х годов в Ростове-на-Дону. На счету группы пять студийных альбомов. Участники "Касты" - Владислав Лешкевич, Антон Мишенин, Андрей Пасечный и Михаил Епифанов - также издают сольные пластинки.