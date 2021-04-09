Библиотекари Петербурга будут на регулярной основе читать всем желающим сказки по телефону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Библиотеки Фрунзенского района Санкт-Петербурга запустили в пятницу модернизированную версию своего проекта чтения сказок по телефону, получившего большую популярность во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Теперь это регулярная бесплатная услуга, которой могут воспользоваться не только дети, но и взрослые, сообщили организаторы.

"Каждый позвонивший по специальному номеру сможет послушать сказки или произведения малой прозы. Малышу прочитают небольшие сказки. А подростку или взрослому - отдельный рассказ или начало книги, которую потом можно взять в библиотеке и дочитать самостоятельно. Если ребенок любит рисовать, перед звонком ему стоит дать бумагу и карандаш, так он сможет нарисовать картину, пока слушает сказку", - рассказали журналистам в Библиотечной системе Фрунзенского района.

Читать будут не только сказки, но и другие книги из фондов библиотек. "Телефонную линию для нового проекта предоставила компания "Ростелеком", что позволило расширить круг "сказочниц". Их теперь становится больше, и в новом проекте есть даже "сказочники", - отметили устроители.

Как уточнили ТАСС представители проекта, в настоящее время его участниками являются 12 чтецов. "Это сотрудники Библиотечной системы Фрунзенского района, самые активные, инициативные и заинтересованные в успехе. Для них проводились обучающие семинары на основании опыта, полученного в прошлом году", - рассказала собеседница агентства, добавив, что в прошлом году сказки читали три человека.

Для тех, кто будет звонить "сказочникам", предусмотрено проведение разнообразных конкурсов с призами. Звонки принимаются с понедельника по субботу, с 12:00 до 18:30 мск по номеру +7 (812) 679-80-22.

В прошлом году проект "Телефонные сказки", который на фоне ограничений из-за коронавируса и необходимости удаленной работы для многих родителей запустили библиотеки в Санкт-Петербурге, вызвал большой интерес у аудитории. Помимо юных жителей из Санкт-Петербурга, звонки поступали из Москвы, Тольятти, Иркутска и французского Страсбурга. Кроме того, опыт петербургских коллег переняли и библиотеки эстонской столицы, которые весной 2020 года также читали детям сказки по телефону.