Вход в музей "Гараж" будет бесплатным в день мецената 13 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" сделает бесплатным вход на все выставки в день мецената и предложит посетителям при желании самим сделать взнос в фонд музея. Об этом сообщает пресс-служба "Гаража".

"13 апреля, в День мецената и благотворителя, Музей "Гараж" отменяет плату за входные билеты и предлагает посетителям выступить в роли меценатов, сделав любое комфортное пожертвование в эндаумент-фонд (сформированную за счет пожертвований часть фонда музея - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

В этот день в музее будут работать выставки "Настоящее время, несовершенный вид", "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" и "Давид Кларбаут. Невидимый звук".

Также для посетителей будет организована программа специальных событий. Так, старший библиотекарь Музея "Гараж" Валерий Леденев проведет экскурсию по архиву музея - крупнейшему собранию материалов по истории российского современного искусства. А главный редактор журнала Всероссийского общества глухих "В едином строю" Виктор Паленный расскажет о роли благотворителей в создании первых учебных заведений для глухих и слабослышащих.

Действующие доноры фонда "Гаража" и те, кто сделает пожертвование до 13 апреля, смогут посетить экскурсию по выставкам с куратором музея Екатериной Савченко и директором эндаумент-фонда Александром Свистуновым. Помимо этого, пройдет показ документального фильма "Шоу всего" о российском художнике Иване Горшкове.

Музей "Гараж" основал эндаумент-фонд в 2019 году, приурочив его создание к Дню мецената и благотворителя. Поддержка доноров помогла эндаументу музея войти в тройку крупнейших музейных целевых капиталов в России.