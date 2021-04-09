Театры Москвы покажут спектакли в ДК Тульской области в рамках гастрольного проекта

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Ряд театров Москвы, в том числе драматический театр Армена Джигарханяна, привезут свои спектакли в районные дома культуры Тульской области в рамках нового регионального проекта "Тульские гастроли". Первые показы состоятся в мае - июле, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Тульской области стартует новый культурный проект "Тульские гастроли". В рамках проекта ведущие театры представят свои спектакли в муниципальных образованиях региона на площадках районных домов культуры", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, первые гастроли состоят в мае - июне, ожидаются показы спектаклей Московского драматического театра Армена Джигарханяна в домах культуры в Суворовском, Щекинском, Алексинском и других районах.

В пресс-службе отметили, что проект "Тульские гастроли" разработан по поручению губернатора Алексея Дюмина. "Губернатор Тульской области Алексей Дюмин давал поручение и по обновлению форматов работы домов культуры, реализации на базе учреждений новых творческих проектов с участием как ведущих региональных коллективов, так и коллективов из других регионов страны в рамках гастрольной деятельности. Проект "Тульские гастроли" станет ярким событием культурной жизни Тульской области", - добавили в пресс-службе.