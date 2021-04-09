{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Умер рэпер DMX

Ему было 50 лет
Эрл Симмонс (DMX) EPA-EFE/RAFAL GUZ POLAND OUT
Описание
Эрл Симмонс (DMX)
© EPA-EFE/RAFAL GUZ POLAND OUT

ТАСС, 9 апреля. Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.

"Мы с грустью сообщаем, что любимый нами DMX ушел из жизни в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в окружении семьи, после того как несколько дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных фанатов по всему миру, и его легендарное наследие будет жить вечно", - приводит журнал заявление семьи.

DMX был доставлен в больницу 2 апреля после того, как ему стало плохо в его доме в Нью-Йорке. По данным журнала, у исполнителя произошел сердечный приступ. Его немедленно поместили в отделение реанимации, однако, как отмечает издание, к тому моменту кровь не поступала в мозг артиста порядка 30 минут и до момента своей смерти он был без сознания.

50-летний DMX был известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).

Теги
США
Прощание с Рудольфом Фурмановым состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля
Мероприятие пройдет в театре "Русская антреприза"
Читать полностью