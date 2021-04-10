Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Российский актер Данила Козловский представил в Санкт-Петербурге фильм "Чернобыль", в котором он сыграл главную роль, а также выступил в качестве режиссера. Премьера картины была перенесена с октября 2020 на апрель 2021 года.

"Мы шли от героев, потому что все-таки у нас не историческая реконструкция, у нас история про очень конкретных людей, очень конкретные судьбы, для нас это было гораздо важнее, чем воссоздание документальное или желание разобраться, что произошло, кто виноват. Мы обычно воспринимаем Чернобыль как некое понятие, катастрофа, которая произошла в 1986 году, - это, скорее, некая уже часть мифологии. На самом деле во всем этом стоит человек. И в причинах, и потом в невероятном уровне самопожертвования и ежесекундном героизме, который впоследствии проявляли ликвидаторы",- рассказал Козловский журналистам перед показом.

В фильме показана история Алексея Карпушина, молодого пожарного на атомной станции в Припяти. Герой влюбляется в девушку Олю, но авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу его планы на жизнь. После взрыва реактора возникает угроза повторного взрыва, последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Чтобы предотвратить это, надо опуститься под ядерный реактор и выпустить воду. Алексей оказывается одним из немногих, кто знает другой путь под ядерный реактор, но это может стать риском ценой в жизнь.

"Я думаю, что самое сложное - это были подводные сцены. Потому что все кадры под водой выполняли артисты, и одновременно режиссировать площадкой под водой и играть без возможности подсказывать, так как ты под водой, наверное, было самым непростым поначалу. Но спустя несколько дней и с этим мы справились",- отметил режиссер.

Продюсер фильма Александр Роднянский также рассказал, что воспринимает историю трагедии как личную, так как был свидетелем последствий. "Я там оказался 1 мая 1986 года на пятый день аварии молодым документалистом, меня отправила студия снимать, и я на протяжение трех лет возвращался туда со студией, потому что я родом из Киева", - пояснил Роднянский.

Съемки фильма проходили 2019 году в Курчатове, на территории пятого энергоблока Курской АЭС, который никогда не работал, а также в Хорватии, киностудиях Москвы и Будапешта. Главные роли в картине сыграли сам Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимались Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова. Выход фильма в прокат запланирован на 15 апреля 2021 года. По словам Роднянского, создателям фильма уже предлагали сотрудничество зарубежные стриминговые платформы.