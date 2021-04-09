Дмитрий Илларионов стал художественным руководителем фестиваля гитаристов имени Фраучи

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Классический гитарист Дмитрий Илларионов стал художественным руководителем Международного конкурса и фестиваля исполнителей на классической гитаре имени Александра Фраучи, крупнейшего в России и СНГ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учредителей фестиваля в пятницу.

Фестиваль, уверен Илларионов, и без того известен на международном уровне, но своей целью он видит вхождение в четверку лучших мировых гитарных конкурсов. "Практически мы уже находимся в топ-5 международных конкурсов по гитаре, и наша задача - закрепиться в этой топ-5 или даже топ-4. Мы делаем так, что в топ-4 "Фраучи" будет абсолютно объективно входить", - рассказал артист ТАСС.

Формат конкурса-фестиваля претерпит изменения в связи с пандемией. "Наш первый тур будет проходить онлайн, зато во втором и третьем туре мы ожидаем гостей - лучших гитаристов со всего мира. Это именно конкурсная часть, но фестивальная часть - мы сейчас окончательно программу компонуем. Будет обязательно три концерта замечательных, мы чуть позже объявим программу, но это обязательно будет праздником гитары", - добавил Илларионов.

Он выразил надежду, что ко времени проведения очной части зал удастся заполнить полностью. "Конечно же, мне очень хочется, чтобы гитара звучала, чтобы люди приходили снова на концерты - пандемия все-таки внесла очень большие изменения в концертную жизнь, и мы очень надеемся, что в ноябре все-таки уже будет стопроцентная рассадка, - добавил музыкант. - Большая гитара постепенно возвращается в Москву, и мы все очень ждем встречи с нашими слушателями и желаем всем здоровья".

Народный артист России Денис Мацуев считает нового художественного руководителя фестиваля одним из самых ярких исполнителей своего поколения, игра которого всегда вызывает восторг у слушателей. "Желаю ему на новом поприще больших успехов. Я уверен, что он поддержит и разовьет успех конкурса-фестиваля гитаристов имени А. Фраучи благодаря своей потрясающей энергетике и энтузиазму", - приводит слова музыканта пресс-служба организаторов.

VII Международный фестиваль и конкурс гитаристов имени Фраучи, который проходит каждые два года, состоится в Москве с 9 по 13 ноября. Ученик Александра Фраучи, Дмитрий Илларионов сменил на посту художественного руководителя известного гитариста Дмитрия Мурина, который, сообщили в пресс-службе, в марте 2021 года объявил о намерении уйти с этой должности и сфокусироваться на собственных творческих проектах.