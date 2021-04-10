В Сыктывкаре представили масштабное шоу "Легенды Коми края"в год 100-летия региона

СЫКТЫВКАР, 10 апреля. /ТАСС/. Премьера новой масштабной постановки Коми республиканской филармонии, созданной к 100-летию региона, состоялась в пятницу. Мультимедийное театрализованное шоу "Легенды Коми края" около года готовили более 70 артистов хора и балета, музыканты, а также более 40 музыкантов, хореографов и постановщиков из Сыктывкара, Ухты и Москвы, сообщили ТАСС в филармонии.

"Премьерные показы программы "Легенды Коми края" пройдут 9, 10 и 11 апреля, свободных мест почти не осталось. Впервые мы проводим ночной показ", - рассказали ТАСС в филармонии.

Зрителей погружают в атмосферу сказочного леса уже в фойе, где установлены живые ели и различные артефакты. Шоу представляет собой сказочное путешествие современного мальчика по местам Коми края, удивительного во все времена года. Весну и лето наполнили номера из "золотого фонда" Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" ("Утренняя заря"). Осень показали через состязания охотников, которые до сих пор проводятся в деревне Еремеево Троицко-Печорского района. В сюжете "Зима" артисты показали номера о шаманах, духах и колдунах, которыми богата коми мифология.

Юному путешественнику рассказали об одной из легенд происхождения каменных идолов Маньпупунер (геологический памятник, одно из семи чудес России, расположенное в Троицко-Печорском районе Коми), отметив, что каменные истуканы - это превращенные в камень великаны, которые пытались захватить красавицу-дочь вождя местного племени, за что и были наказаны - приходить в это место имели право только шаманы. В причудливом танце артисты рассказали легенду о самом известном охотнике Йиркапе и Золоторогом олене. Шоу повествует о духах воды и леса, которым поклонялись местные жители. В сюжете про шаманов со сцены филармонии впервые прозвучал варган, в остальных номерах использовались традиционные инструменты - гулкий брунган, многоствольные флейты - пэляны и чипсаны.

Для оформления действа использовано около 300 единиц различного реквизита, создано более 400 богато декорированных костюмов, проработка видеоконтента длилась около полугода. Так, сцену расширили на 1,5 м, приблизив ее к зрителю, а музыкантов подняли на 4 м над сценой, органично вписав в оформление. Прозрачные занавесы позволили создать эффект присутствия артистов внутри видеографики, что впервые применили в Коми. Со сцены прозвучали редкие сочинения классических коми композиторов - Якова Перепелицы, Прометея Чисталева и Вацлава Мастеницы, а также современных авторов.