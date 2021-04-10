МХАТ имени Горького покажет премьеру спектакля о святых Петре и Февронии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля МХАТа имени М. Горького о Петре и Февронии Муромских в постановке Сергея Глазкова пройдут 10 и 11 апреля. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая Еразма - одна из наиболее ярких в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. Переложение повести - пьесу "Петр и Феврония" написала драматург Елена Исаева. Летом 2019 года на фестивалях "Таврида-Арт" в Крыму и "Традиция" в усадьбе Захарово были показаны эскизы спектакля, выполненные тем же режиссером.

"С одной стороны, это архаичный, известный сюжет. С другой - есть современный жанр сторителлинг, который имеет отношение к той задаче, которую решает актер в этом спектакле, - рассказать историю, житие, не теряя своей позиции рассказчика", - сказал Бояков.

Он пояснил, что данный спектакль существует по иным законам, нежели психологический театр, в котором актеры перевоплощаются в своих персонажей и их задача, чтобы зритель забыл, что на сцене актер. "В данном случае это некая игра. Режиссер придумал такую систему отношений со зрителем, когда история именно рассказывается", - отметил худрук.

Идею ставить жития на сцене он назвал перспективной и правильной. "Сегодня мы ищем лидеров мнений, звезд, интересуемся их личными качествами и биографиями. Но являются ли эти люди примером для нас, или нам все же стоит обратиться к тем сюжетам и судьбам, которые в течение веков вдохновляли наших предков. Это не просто картинки, а глубоко проработанные психологические архетипы", - считает Бояков.

Согласно его мнению, повесть и пьеса представляют паттерны ситуаций, в которых может оказаться каждый супруг. "Жена вынуждена уходить из города, где правит ее супруг. А князь должен выбрать между властью и Евангелием, то есть остаться с семьей. Это очень легко экстраполировать на сегодняшнюю ситуацию", - подчеркнул он.

Об артистах и сценографии

В спектакле задействованы артисты МХАТа, среди которых Семен Шевелин, Эльвира Цымбал, Михаил Кабанов, Николай Коротаев, Елена Коробейникова, Роман Титов и другие. Принимает участие в постановке и детский фольклорный ансамбль "Кладец" под руководством Дмитрия Фокина.

История на сцене развивается в красочных декорациях, герои одеты в костюмы, в которых исторически точные предметы прошлого сочетаются с современной эстетикой. Как подчеркнул Бояков, театр ожидает увидеть на показах семейную аудиторию, так как спектакль не является непосредственно детским или взрослым.