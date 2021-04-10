Театр "Школа современной пьесы" представит спектакль по роману Водолазкина "Авиатор"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" (ШСП) под руководством народного артиста России Иосифа Райхельгауза на своей сцене "Эрмитаж" представит в субботу премьеру спектакля по роману Евгения Водолазкина "Авиатор" в постановке молодого режиссера Алины Кушим. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ксения Великина.

"Проза Евгения Водолазкина - литературная сенсация последнего десятилетия, книги этого автора неизменно становятся бестселлерами, их с нетерпением ждут миллионы читателей, - сказала Великина. - Роман "Авиатор" написан в 2016 году. Постановка "Школы современной пьесы" станет первым воплощением этого сочинения на театральной сцене".

Герой постановки - Иннокентий Платонов - однажды просыпается на больничной койке и понимает, что ничего о себе не помнит. Свое прошлое он вспоминает медленно. Воспоминания приходят к нему фрагментами из разных периодов жизни. "Это коллаж, в котором перемешаны Петербург начала ХХ века, дачное детство в Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917 года, влюбленность в авиацию. Моменты счастья переплетаются с невыносимыми страданиями, любовь с уродливым бытом, дружба с предательством, возмездие с падением. Одновременное сосуществование диаметрально противоположных событий и чувств на "карте" одной человеческой жизни, создает ощущение ирреальности происходящего", - прокомментировала сюжет собеседница агентства.

Она отметила, что такое видение прошлого похоже на взгляд авиатора, обозревающего пейзаж с высоты птичьего полета. Он и отстраненный наблюдатель, и участник процесса. "Платонов мучительно осмысляет свое место и роль в событиях прошлого и через воспоминания пытается понять себя настоящего", - пояснила пресс-атташе.

"Спектакль готовила команда молодых постановщиков - режиссер Алина Кушим, недавняя выпускница мастерской Иосифа Райхельгауза и сценограф Александра Дашевская, выпускница мастерской Дмитрия Крымова. Инсценировка создана театром ШСП при участии Антона Ткаченко и Михаила Арсланьяна. Исполнителями ролей выступают артисты Алексей Гнилицкий, Владимир Шульга, Александр Овчинников, Кирилл Снегирев, Джульетта Геринг, Екатерина Лисицына, Мария Раевская", - перечислила пресс-атташе.

О спектакле

Своими мыслями по поводу "Авиатора" поделилась с журналистами режиссер Алина Кушим. "Когда я прочитала книгу, я четко осознала, что это должен быть спектакль. Ни фильм, ни спектакль с моим участием, потому что у меня первое образование актерское, и я вполне могла бы там сыграть, но я четко поняла, что это должен быть спектакль, и я должна это ставить. Четыре года я веду этот проект. Мы долго делали инсценировку с помощью Антона Ткаченко и Михаила Арсланьяна. Меня очень трогает эта тема. Боль такая, что жизнь не случилась с этим героем, все его мечты не сбылись, просыпалось все, как песок, сквозь пальцы. Работа над спектаклем была трудной, но это не пригасило моего желания вести это дальше", - призналась режиссер.

Отвечая на вопрос ТАСС, как отнесся к инсценировке сам Водолазкин, Кушим рассказала, что "он одобрил постановку и обещал быть сегодня на премьере". "Он принял как-то с радостью инсценировку, несмотря на то, что мы ее немножко переделали. Евгений Германович даже написал финал, который мы тоже задействовали", - сказала режиссер.

Она отметила, что очень довольна постановочной командой. "Александра Дашевская - великолепный художник, - оценила режиссер. - Пространственное решение спектакля продиктовано историческим обликом зала "Эрмитаж" театра ШСП. Мы решили интегрировать декорацию в старинные интерьеры, чтобы зритель мог целиком погрузиться в атмосферу воспоминаний героя, в эпоху начала ХХ века, в которой он жил перед тем, как впал в фантастический многолетний летаргический сон".

"Вообще вся постановочная бригада работала в какой-то общей любви. И, конечно, актеры. Ведь главный герой спектакля - метафора современного русского общества и каждого отдельного человека в нем. Все мы, подобно Платонову, стараемся осмыслить события истории нашей страны и понять свое отношение к ним. Ведь без этого мы не можем разобраться в себе и увидеть путь, по которому нам нужно идти вперед", - считает режиссер.

Со своей стороны, исполнитель главной роли актер Алексей Гнилицкий заявил на пресс-брифинге, что его персонаж "бесконечно трогательный в своем отношении к жизни". "Он, если можно так выразиться, щемящий человек и невероятно трагический, и мне, как человеку, который с ним как-то пытается соединиться, хочется его пожалеть. Но он космический <...> авиатор. Поэтому как им не восхищаться", - выразил свое мнение актер.