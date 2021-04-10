Кабмин уточнил показатели и расширил программу развития культуры России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021-2023 годы, расширив список мероприятий и добавив в нее новые показатели. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Реставрация музеев и объектов культурного наследия, оцифровка книжных памятников и открытие новых культурных центров в поселках городского типа и малых городах страны - такие мероприятия содержит обновленный план реализации государственной программы "Развитие культуры". Изменения в ней утвердило правительство", - говорится в сообщении.

План включает более 100 событий, ближайшие из которых запланированы на 2021 год. Среди них завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, а также открытие многофункционального музейного центра под Гатчиной. План также подразумевает реконструкцию театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах.

"Большое внимание уделено развитию библиотечного дела. Так, не менее 10% изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). Кроме того, 40 тыс. единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 года, - отмечается в сообщении. - Доля публичных библиотек, подключенных к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту. Регионы на эти цели получат субсидии от государства".

Кроме того, правительство добавляет в госпрограмму новые показатели, учитывающие единый план по достижению национальных целей развития страны, а также приводит параметры ее обеспечения в соответствие с федеральным бюджетом. В 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году - более 117 млрд рублей, в 2023 году - более 116 млрд рублей.

Государственная программа "Развитие культуры" утверждена правительством в 2014 году. Среди ее основных задач - создание благоприятных условий для развития культуры, реализация творческого потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.