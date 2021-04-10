Премьера детского спектакля "Истории одного городка" прошла на сцене МХАТ им. Горького

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Культурный фонд Валерия Золотухина представил в субботу премьеру спектакля "Истории одного городка" на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького. Все роли исполняют артисты детского театрального центра "Премьера" в возрасте от пяти до 16 лет, сообщила режиссер спектакля, директор Культурного фонда Ирина Линдт.

Проект осуществлен при поддержке гранта президента РФ. В рамках гранта будет дано 10 бесплатных показов спектакля.

Сценарий спектакля построен на сюжетах Ханса Кристиана Андерсена и О. Генри, а также современного автора, лауреата Государственной премии РФ Александра Ткаченко. "Мне хотелось придумать такую историю, чтобы части, разные совершенно по стилю и времени создания, были объединены идеей. Я хотела показать, что проблемы не меняются. Как они были 300 лет назад, сегодня они тоже актуальны. Это общечеловеческие проблемы - равнодушия, любви, самопожертвования", - сказала Линдт.

Она подчеркнула, что фонд готовил спектакль не развлекательный, а с более глубоким содержанием. "Мы бы хотели приучать наших детей к чему-то серьезному и дать взрослым зрителям почву для размышлений", - пояснила режиссер.

Как рассказала Линдт, постановка приурочена к 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, которое исполняется в 2021 году. А одну из главных ролей исполнил сын народного артиста Иван Золотухин. "Этот спектакль задумывался давно. Но так совпало, что сейчас юбилейный год, и мы к нему приурочиваем премьеру", - отметила она.