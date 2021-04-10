Главный приз премии критиков "Белый слон" присудили "Дорогим товарищам!" Кончаловского

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Лучшим фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" стала черно-белая драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского. Победителя в этой номинации объявил главред журнала "Искусство кино" Антон Долин, церемония награждения транслировалась в субботу на YouTube.

Ранее Кончаловский опубликовал открытое письмо, в котором попросил снять фильм с номинаций на "Белого слона" из-за того, что в этом году в награде появился политический аспект. Экспертный совет награды объяснил, что регламент "Белого слона" не предусматривает снятие картин с номинаций, поэтому предполагалось, что в случае победы драмы Кончаловского в категориях "Лучший фильм" или "Лучший режиссер" приз вручаться не будет. При этом остальные номинированные участники съемочной группы Кончаловского в случае победы могли забрать свои награды. Драма была выдвинута на премию в шести номинациях, но выиграла только главную награду. Долин пообещал, что статуэтка будет храниться в редакции "Искусства кино", если режиссер все же решит принять награду.

Лучший режиссер и актеры

В номинации "Лучший сценарий" победил фильм "Глубже!" Михаила Сегала. Режиссер, получая награду, отметил, что ему приятно получить приз от "людей, которые разбираются в кино и оценивают его художественные качества". За режиссерскую работу награду получил Дмитрий Давыдов, автор картины "Пугало". "Для меня это большая честь и большой шаг вперед. Это дает мне силы продолжать снимать", - поделился Давыдов.

За главную мужскую роль премию получил Александр Паль, сыгравший в картине "Глубже!". Он отметил, что получить награду "Белый слон" для него очень ценно.

Лучшей актрисой признали Валентину Чыскыырай-Романову, исполнившую главную роль в драме "Пугало". Для этнопевицы, которая работает в Театре эстрады Якутска и является заслуженной артисткой республики, "Пугало" стало дебютом в кинематографе. "Я благодарная прессе и кинокритикам за премию. "Пугало" - очень искренний и честный фильм", - подчеркнула актриса.

За лучшую роль второго плана, которая не имеет гендерного определения, отметили Викторию Исакову, сыгравшую в картине "Человек из Подольска". "Мне безумно приятно по двум причинам: во-первых, это приз критиков, во-вторых, я по-настоящему горда этой картиной, своим участием в ней. Я счастлива, что в ней оказалась, потому что в ней есть легкость и смысл. Режиссер Семен Серзин очень талантливый", - сказала Исакова, получая "Белого слона".

Другие награды

Лучшим фильмом-дебютом критики назвали "Китобой" Филиппа Юрьева. "Это очень приятно, особенно в контексте того, что происходит с премией сейчас. То, что происходит, делает ее независимой, и этим нужно гордиться. Что касается "Китобоя", то он стал открытием и для меня, потому что в него попало много реальной жизни", - сказал Юрьев, получая награду.

Награду за лучший короткий метр присудили картине "Мы - значит" Игоря Марченко. Приз молодых критиков, который называется "Голос", достался фильму "Год белой луны" режиссера Максима Печерского.

Лучшей в анимации стала картина "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера, документальной лентой - "Гунда" Виктора Косаковского. Лучшим телевизионным сериалом года критики назвали проект "Псих" Федора Бондарчука, главную роль в которой исполнил Константин Богомолов. Автором сценария восьмисерийной психологической драмы, которая вошла в линейку more originals видеосервиса more.tv, стала Паулина Андреева.

Награду за лучшую работу художника получил Александр Загоскин, который трудился над картиной "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Лучшим оператором назвали Ирину Уральскую, снявшую черно-белую драму "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева. Фильм, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича и воспоминаниях очевидцев тех событий, ранее получил главные награды национальной кинопремии "Золотой орел" и Московского международного кинофестиваля. "Белого слона" за музыку присудили композитору Анне Друбич за работу к психологическому триллеру "Гипноз" Валерия Тодоровского.

Лауреаты специальных номинаций

Советский и российский киновед и педагог Клара Исаева за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность удостоилась приза имени основателя премии Мирона Черненко.

Награду за вклад в искусство кино получил классик анимации Андрей Хржановский. Его мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" удостоился приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси.

Спецпремию "Событие года" критики присудили серии документальных фильмов-расследований Алексея Навального, который отбывает срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.

В этой категории эксперты также отметили режиссера Илью Хржановского за проект "Дау". Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал более 10 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Изначально в основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы, но задумка в процессе съемок преобразовалась. Из 700 часов материалов создатели смонтировали более 10 картин, одна из них - "Дау. Наташа" - участвовала в конкурсной программе 70-го Берлинале в 2020 году.

О премии

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов сообщил ТАСС, что гильдия сняла с себя обязанности по организации Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Ответственность за ее проведение взяли на себя члены экспертного совета премии, среди которых кинокритики Виктор Матизен, Зара Абдуллаева, Андрей Плахов и другие.

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал тогдашний президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определялся по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.