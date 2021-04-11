Всеобщий музыкальный диктант напишут в России, Белоруссии, ДНР и Казахстане

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Всеобщий музыкальный диктант" в воскресенье пройдет на 230 площадках в России, Белоруссии, Донецкой народной республике (ДНР) и Казахстане. Об этом сообщили в оргкомитете акции.

"11 апреля 2021 года в 12:00 в России, Белоруссии, Донецкой народной республике и Казахстане в четвертый раз пройдет международная просветительская акция "Всеобщий музыкальный диктант", - сообщили организаторы.

Для участия было необходимо заранее подать заявку на сайте акции. Работы проверят преподаватели по сольфеджио, при желании от оценки можно отказаться. Копии проверенных работ будут доступны в личном кабинете на сайте или отправлены по электронной почте.

Кроме того, по традиции будет вестись онлайн-трансляция с главной площадки в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. "Все желающие проверить свои музыкальные навыки смогут подключиться к трансляции и написать диктант самостоятельно. Онлайн-работы не проверяются и не оцениваются, но будет возможность самостоятельной проверки, так как ноты всех диктантов организаторы опубликуют на официальном сайте", - пояснили в команде диктанта.

Участники могут написать один или несколько вариантов диктанта: прослушать авторский музыкальный отрывок в исполнении опытного педагога и записать нотами услышанный материал. Специально для проекта созданы 11 диктантов разной сложности, среди которых есть ритмический диктант для людей без музыкального образования. Методическую сторону проверочных работ контролирует экспертный совет проекта.

Акция проходит с 2018 года и является бесплатной. В прошлом сезоне диктант написали более 3,7 тыс. участников, онлайн-трансляция набрала 350,5 тыс. просмотров.