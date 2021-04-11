Первый молодежный киномузыкальный фестиваль Kinorex откроется в Москве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Организаторы Первого молодежного киномузыкального фестиваля Kinorex, который пройдет в Москве с 11 по 17 апреля по инициативе студентов Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, получили свыше 200 заявок композиторов и режиссеров, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Было получено более 200 заявок, в том числе иностранных: Америка, СНГ, Норвегия, - рассказали организаторы. - Интересно, что больше заявок мы получили от композиторов. Это еще раз подчеркивает проблему: молодым композиторам негде проявить себя, музыкальных конкурсов намного меньше, чем кинофестивалей".

Участниками фестиваля станут не только студенты профильных творческих вузов, но и молодые люди без соответствующего образования. "Среди конкурсантов есть и ребята, которые не имеют творческого профессионального образования, например, ветеринарный врач, аспирант научно-исследовательского института, выпускник политеха, химик и так далее", - отметили в команде Kinorex.

Особенностью конкурсной части фестиваля станет то, что жюри будет оценивать командную работу режиссеров и композиторов. На первом этапе комиссия выбрала 12 короткометражных режиссерских работ, их авторы составили заявки на музыкальное сопровождение для своих фильмов. Композиторы откликнулись на понравившиеся кинофрагменты, сделав саундтрек, а режиссеры выбрали из них себе напарников. Так было сформировано 12 команд.

В первом туре, который пройдет 13 апреля, жюри выберет шесть команд-финалистов, которые примут участие в кинопоказе 17 апреля в зале "Известия Hall" , их музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра. Главным призом фестиваля станет студийная запись музыки к фильму в исполнении симфонического оркестра, а также стажировка у известного кинокомпозитора. Работы оценивают генеральный продюсер студии "Дебют" Борис Токарев, худрук Театра им. Вахтангова Римас Туминас, композитор Кузьма Бодров, литовский дирижер и композитор Александрас Шимелис, композитор Илья Духовный и замдиректора дирекции СМИ радио "Орфей" Игорь Летин.

Конкурсную программу дополнят концерт-открытие 11 апреля в Большом зале РАМ им. Гнесиных и мастер-классы деятелей кино и музыкальной индустрии.