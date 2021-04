Хлоя Чжао получила главную награду Гильдии режиссеров США за фильм "Земля кочевников"

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Хлоя Чжао получила премию Гильдии режиссеров США (DGA) в ключевой номинации. Об этом сообщили в субботу на сайте данной награды.

Чжао удостоена премии в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" за работу над картиной "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). В ней рассказывается об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США. За награду боролись также Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды", Promising Young Woman, 2020), Ли Айзек Чун ("Минари", Minari, 2020), Дэвид Финчер ("Манк", Mank, 2020) и Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой", The Trial of the Chicago 7, 2020).

В марте Чжао, которая родилась в Китае, но живет и работает в США, получила премию "Золотой глобус" за лучшую режиссуру. Кроме того, лента "Земля кочевников" была удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический фильм". Картина претендует на "Оскар".

Как было объявлено в субботу, в категории за лучшую режиссуру документального фильма премию получили Майкл Дуэк и Грегори Кершоу за работу над лентой "Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters, 2020). На эту награду Гильдии режиссеров США также претендовали создатели лент "Художник и вор" (Kunstneren og tyven, 2020), "Мой учитель-осьминог" (My Octopus Teacher, 2020) и "Штат мальчиков" (Boys State, 2020). Кроме того, в числе претендентов был режиссер американской ленты "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya, 2020) Дэвид Фрэнс.

В номинации для начинающих режиссеров победу одержал Дариус Мардер. Он снял картину "Звук металла" (Sound of Metal, 2019).

Церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоялась в 73-й раз. Победители традиционно получают статуэтку в форме режиссерского кресла. В течение последних десятилетий лауреаты главной награды Гильдии режиссеров США, за очень редким исключением, становились также и обладателями "Оскара" за лучшую режиссерскую работу.