Мультфильм "Душа" получил премию BAFTA как лучшая анимационная лента

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) началась в воскресенье вручением ряда наград, в том числе в номинации "Лучший анимационный фильм". Победу в этой категории одержала лента "Душа" (Soul, 2020) американских режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.

Церемония, трансляцию которой ведет вещательная корпорация Би-би-си, проходит в Альберт-холле в отсутствии публики в связи с коронавирусными ограничениями. Ведущими мероприятия стали радиодиджей Дермот О'Лири и журналистка Эдит Боуман. Перед тем как перейти к объявлению победителей, они почтили память умершего 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, отметив его усилия по поддержке британского искусства.

Награду за адаптированный сценарий получили Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за картину "Отец" (The Father, 2020). В номинации "Лучшая операторская работа" победу одержал оператор Джошуа Джеймс Ричардс, снявший картину "Земля кочевников" (Nomadland, 2020).

Кинопремию BAFTA традиционно вручают в феврале - между церемониями присуждения в США "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии коронавируса имена всех лауреатов BAFTA объявляют только 11 апреля, а "Оскар" будут вручать 25 апреля.

В этом году британская академия приняла решение увеличить число номинаций в нескольких категориях, чтобы шире представлять работы женщин, а также темнокожих кинематографистов и актеров. Академию несколько последних лет критиковали за то, что среди номинируемых на премию режиссеров преобладают мужчины, а в борьбе за звание лучшего актера редко принимают участие представители этнических меньшинств.