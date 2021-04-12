Фирма "Мелодия" издала в цифре архивные записи выступлений и интервью первых космонавтов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" к 60-летию первого полета человека в космическое пространство издала в цифровом варианте архивные записи легендарных космонавтов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Мелодии".

"К 60-летию первого полета человека в космос вышли в цифре документальные архивные записи Юрия Гагарина и других первых космонавтов", - рассказали в пресс-службе.

В 1971 году к 10-летию со дня первого полета человека в космос "Мелодия" выпустила бокс с 11 пластинками небольшим для того времени тиражом - всего 700 экземпляров. Это 11 документально-художественных композиций, 11 рассказов о полетах в космос и подготовке к ним, тренировках космонавтов: от первого в мире космического полета Юрия Гагарина в апреле 1961 года до первого длительного полета, который совершил девять лет спустя экипаж корабля "Союз-9".

"Цифровое издание повторяет комплект 1971 года и содержит буклет с фотографиями конвертов и текстами с оригинальных пластинок", - пояснили в пресс-службе. В программах каждой из пластинок документальные и студийные записи: голоса Юрия Гагарина, Владимира Шаталова, Бориса Волынова, Валентины Терешковой, Алексея Елисеева, Константина Феоктистова, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов, а также фрагменты их выступлений и интервью.

"Записи и тексты к пластинкам представлены без изменений, и пусть сегодня некоторые фрагменты кажутся наивными, а другие слишком официозными, тем интереснее ощутить атмосферу ушедшей эпохи", - добавили в пресс-службе, уточнив, что издание доступно на цифровых площадках Spotify, Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка.