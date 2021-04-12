"Ъ": российская студия снимет "Анну Каренину" для Netflix

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Cервис потокового вещания Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Уже заключен контракт на производство современной версии "Анны Карениной" со студией 1-2-3 Production, входящей в "Газпром-медиа холдинг", сообщает в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает эту возможность с российскими продюсерами. Еще одним проектом Netflix станет драматическая история, происходящая в 1990-х годах, по сценарию Михаила Шприца. Как сообщили источники "Коммерсанта", производить сериал будет кинокомпания "Русское", которой принадлежат права на сценарий, режиссером выступит Дарья Жук.

По данным газеты, также обсуждается сериал студии "Водород", режиссером может стать Эдуард Оганесян. Кроме того, переговоры ведутся со "Средой" Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black and White и режиссером Климом Шипенко.