В московских культурных центрах пройдут мероприятия ко дню памяти Владимира Маяковского

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Культурные площадки Москвы подготовили для школьников специальную программу к 90-летию со дня смерти поэта Владимира Маяковского. Также для них с 13 апреля пройдут уроки живописи, мастер-классы по реставрации, спектакли по мотивам сказок, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Культурные площадки Москвы подготовили специальную программу ко дню памяти поэта Владимира Маяковского. Так, в Государственном музее В. В. Маяковского прочитают лекцию "Версии гибели". Она пройдет 14 апреля в 15:00 в мемориальной квартире поэта в Студенецком переулке. Вместе с культпроектом "Нигде кроме" 14 апреля в 19:00 музей проведет лекцию "В. В. Маяковский. Триумф и трагедия". Гости узнают, что скрывалось за футуристическим обликом и эпатажными выходками поэта, почему именно Лиля Брик была его главной музой. Помимо этого, в галерее "Нагорная" 18 апреля в 13:00 пройдет урок для тех, кто хочет смастерить для своих картин "старинные" рамы", - говорится в сообщении.

Также культурный центр "Москвич" совместно с литературной организацией "Бригада Маяковского" представят литературный спектакль "Я сам. Маяковский". Он пройдет 14 апреля в 19:00 в Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н. А. Островского. На мероприятие необходима регистрация.

В преддверии праздника Пасхи культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского 17 апреля в 15:00 приглашает детей и их родителей на мастер-класс "Пасхальное украшение". В клубе "Радуга" культурного центра "Зеленоград" 15 апреля в 19:00 состоится занятие по каратэ киокушинкай. А театральная студия "Маленькая страна" представит два спектакля в центре культуры "Сцена", они пройдут 18 апреля с 15:00 до 18:00. В музее "Садовое кольцо" художник Линда Крицкая научит рисовать море, точно изображать воду и волны, воспроизводить южное небо. Занятие пройдет 18 апреля в 16:00, приобрести билеты на занятие можно на портале mos.ru.

"85 лет назад (в 1936 году) советский писатель Алексей Толстой написал пьесу "Золотой ключик, или Приключения Буратино" для Центрального детского театра. В честь юбилея книги сотрудники библиотеки № 221 им. Роберта Рождественского приглашают ребят принять участие в литературном квесте по мотивам сказки. Вместе с героями они отправятся на поиски золотого ключика, который потерял Буратино. Мальвина проведет урок чистописания с помощью настоящих гусиных перьев, черепаха Тортилла поделится своей мудростью и способностью верно рассуждать в любой ситуации и находить правильный ответ к каждой загадке", - отмечается на портале. Квест состоится 15 апреля в 11:00.

Более подробную информацию можно получить на портале mos.ru и на сайтах мероприятий.