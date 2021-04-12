В лонг-лист конкурса "Филатов Фест" вошли более 100 молодых поэтов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Длинный список Всероссийского фестиваля молодой поэзии "Филатов Фест" оглашен в понедельник на пресс-конференции в ТАСС. В него вошли 108 поэтов из разных регионов России, которые примут участие в очных турах фестиваля, рассказал художественный руководитель фестиваля Владислав Маленко.

Среди соискателей награды - Юлия Анохина из Орла, Павел Антропов из Санкт-Петербурга, Сергей Аксенов из Москвы, Анастасия Апухтина из города Обоянь в Курской области, Зарина Бикмуллина из Казани, Заур Ганаев из Грозного, Анастасия Соболевская из Евпатории и другие.

"Филатов Фест", названный в честь поэта и актера Леонида Филатова, основан в 2014 году поэтом и актером, выходцем из Театра на Таганке Владиславом Маленко. В 2021 году фестиваль будет проходить в седьмой раз, а отдельная номинация для попавших в лонг-лист авторов будет посвящена Юрию Гагарину. "Мы объявляем для тех, кто прошел в наш лонг-лист, отдельную премию, которая называется "Поехали". Это свободная история <…> на тему полета первого человека в космос", - рассказал Маленко.

Соискателей ждет 10 очных отборочных туров, в каждом из которых будут участвовать по 10-12 авторов из длинного списка. Десять из них выйдут в финал. Первый тур, по предварительной информации, пройдет с 27 по 30 апреля. После этого пройдут два полуфинала. Финал конкурса под председательством поэта Игоря Волгина состоится 30 июня в Доме актера на Старом Арбате в Москве. По сумме оценок жюри определит победителя.

Президент Российского союза писателей, генеральный директор порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук сообщил, что на конкурс для соискателей, проводившийся на сайте "Стихи.ру" и в социальных сетях, поступило около 3 тыс. заявок от авторов возрастом до 35 лет.

Призом для двух победителей - обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий - станет возможность издания книги в издательстве "Зебра Е". Новшеством седьмого сезона конкурса станет приз - поэтическо-музыкальный ролик - короткометражный фильм по одному из их стихотворений по их выбору. Портал "Стихи.ру" также предоставит планшеты в качестве призов обоим победителям.