Фестиваль короткометражек "Короче" пройдет в очном формате

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Фестиваль короткометражного кино "Короче" в 2021 году запланирован в очном формате на 20-22 августа, эксклюзивные права на его проведение получила компания Red Carpet Studio, которая является учредителем Ассоциации производителей веб-контента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Для нас большая честь получить в управление такой значимый индустриальный кинофорум. Фестиваль "Короче" стал первым шагом в большое кино для многих уже ставших известными режиссеров. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать традиции этого прекрасного киносмотра, а его идейных вдохновителей - Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу - мы приглашаем стать постоянными члена попечительского совета", - сказал владелец Red Carpet Studio Антон Калинкин, которого процитировали в пресс-службе.

Компания Red Carpet Studio является учредителем Ассоциации производителей веб-контента и Национальной премии в области веб-индустрии, а также создателем первого в России международного фестиваля веб-сериалов Realist, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. Кроме того, компания приобрела права на проведение фестиваля веб-сериалов в Берлине Berlin WebFest.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" планируется провести с 20 по 22 августа в Калининграде. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, которые сняты на русском языке. Генпродюсером смотра с 2013 года была Светлана Дрыга, но сейчас она планирует "сосредоточиться на культурных проектах в Ивановской области".

"Девиз нашего фестиваля - "Короткий путь в большое кино". И он работает. За восемь лет существования нашего смотра мы помогли многим талантливым режиссерам найти свой путь в кино", - поделился президент фестиваля "Короче" Сергей Сельянов.

Задача смотра состоит в продвижении молодых авторов со всей страны, ежегодно фестиваль получает более 2 тыс. работ из разных регионов России. В 2020 году из-за пандемии он прошел в онлайн-формате на площадке онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD".