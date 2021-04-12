Более 3,5 тыс. человек посетили кинотеатр "Художественный" в Москве с момента открытия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве, который открылся 9 апреля для посетителей после реставрации, посетили более 3,5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе кинотеатра.

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", а в 1930-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Он был закрыт на реставрацию в январе 2014 года.

"По билетам с пятницу по воскресенье включительно к нам пришло более 3,5 тыс. человек. Также за первые дни работы в "Художественный" приходили люди, которые посетили наши кафе, библиотеку и общественные пространства. Всего таких посетителей было более 8,5 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, все сотрудники были готовы к тому, что открытие "Художественного" вызовет большой интерес у города и гостей столицы. "Но мы сами оказались приятно удивлены количеству посещений и скорости продажи билетов на премьерную драму "Отец" и отметивший 95-летний юбилей шедевр С. М. Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Полный энтузиазма прием этой великой картины, чья мировая премьера состоялась в наших стенах, заставил нас устроить ее повторный показ 14 апреля. Мы хотим поблагодарить наших зрителей за активность, добрые слова и конструктивную критику и пригласить в наш кинотеатр всех тех, кто еще не успел в нем побывать", - рассказал Тыркин.

О работе кинотеатра

Кинотеатр теперь открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 03:00. В "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя.

По данным в пресс-службе, на данный момент есть три категории билетов. "Так, на регулярные сеансы фильмов, которые программный директор Стас Тыркин отбирает из широкого проката, нижний порог стоимости - 290 рублей в утренние и дневные часы по будням. Верхний - 750 рублей в вечерние часы по выходным. Билеты в большой и два малых зала стоят одинаково", - рассказал собеседник агентства.

Премьерные показы, в категорию которых попадает, например, драма "Отец", - это не только историческое событие, но и первая возможность посмотреть фильм-номинант на премию "Оскар", поэтому билет на него стоит 1 500 рублей. После премьеры фильм перейдет в разряд регулярных, и его можно будет посмотреть дешевле.

"Специальные показы фильмов, которые можно будет посмотреть только в "Художественном". В апреле мы привезли в Россию боснийскую драму "Куда идешь, Аида?" - ее номинировали на "Оскар" за лучший фильм на иностранным языке. Билеты на нее стоят 750 рублей, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, для льготных категорий посетителей, в том числе студентов, цены снижены до 200 рублей на сеансы с понедельника по среду с 09:00 до 17:59. Купить билеты со скидкой можно на кассе, предъявив соответствующее удостоверение.