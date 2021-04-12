Директором Москонцерта назначили Илью Бачурина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сооснователь студии "Главкино" Илья Бачурин стал новым директором Москонцерта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2001 года эту должность занимал заслуженный работник культуры Александр Беленький. Он умер 13 февраля 2021 года.

"Илья Бачурин назначен директором Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", - говорится в сообщении.

По словам Бачурина, учреждение ждет модернизация, которая позволит ему соответствовать мировым стандартам.

"Я благодарен департаменту культуры за оказанное доверие и за возможность проявить себя на этом ответственном посту. Мне очень интересно это направление. Прекрасно осознаю, какой объем работы меня ждет", - цитирует пресс-служба Бачурина.

Бачурин - российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии "Главкино", креативный продюсер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи (2017 год), общественный посол Года добровольца в России (2018 год). Он родился 29 мая 1970 года в Москве. В 1998 году окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности "экономика, финансы и кредит".